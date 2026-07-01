Марочко: ВС РФ создают плацдарм на канале Северский Донец — Донбасс

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Освободив Малиновку в ДНР, российские военнослужащие создали плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс, наступательный потенциал армии РФ возрос. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Малиновка стала еще одним населенным пунктом, который освободили наши военнослужащие на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следовательно, плацдарм у нас уже здесь создан неплохой и наступательный потенциал возрос» — сказал он.
Марочко отметил, что с контролем над Малиновкой российские бойцы «могут наступать в абсолютно в разных направлениях», поскольку перед ними открылись «довольно широкие оперативные просторы».
ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс. Ситуация усугубилась в 2025 году из-за малоснежной зимы, засушливой весны и лета. С июля 2025 года в части городов введена подача воды по графику. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.
Об освобождении армией РФ Малиновки в ДНР в Минобороны России сообщили 30 июня.