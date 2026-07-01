Лидер КНДР заявил о готовности непрерывно развивать дружбу с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил готовность непрерывно развивать дружбу с Китаем.
Об этом он заявил в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая (КПК).
«Я готов вместе с Вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — приводит текст поздравления ЦТАК.
Ким Чен Ын также напомнил, что недавняя встреча с Си Цзиньпином в Пхеньяне стала историческим моментом, ещё раз подтвердившим «незыблемую волю укреплять товарищескую дружбу и доверие» между странами, а также ещё более энергично вести социалистическое строительство и развивать традиционные дружественные отношения.
8 июня Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом.