Лидер КНДР заявил о готовности непрерывно развивать дружбу с Китаем

«Я готов вместе с Вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — приводит текст поздравления ЦТАК.