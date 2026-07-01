Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер КНДР заявил о готовности непрерывно развивать дружбу с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил готовность непрерывно развивать дружбу с Китаем.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил готовность непрерывно развивать дружбу с Китаем.

Об этом он заявил в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая (КПК).

«Я готов вместе с Вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — приводит текст поздравления ЦТАК.

Ким Чен Ын также напомнил, что недавняя встреча с Си Цзиньпином в Пхеньяне стала историческим моментом, ещё раз подтвердившим «незыблемую волю укреплять товарищескую дружбу и доверие» между странами, а также ещё более энергично вести социалистическое строительство и развивать традиционные дружественные отношения.

8 июня Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше