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В США сошёл с рельсов грузовой поезд c опасными материалами

В американском штате Пенсильвания сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, перевозящего опасные материалы, сообщает NBC10.

В американском штате Пенсильвания сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, перевозящего опасные материалы, сообщает NBC10.

«Хотя власти не раскрывают, какие материалы перевозил поезд, они предупредили жителей, что их воздействие может привести к затруднению дыхания, потере координации и ощущению жжения в глазах, носу, горле или лёгких», — говорится в материале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Жителям близлежащих домов рекомендовали держаться подальше от этого района, а также закрыть окна и двери.

Причина происшествия неизвестна.

В местной полиции заявили, что ни в одном из вагонов с опасными материалами утечек не зафиксировано, угрозы общественной безопасности нет.

В конце декабря утечка опасных химикатов произошла в американском Кентукки в результате схода 31 вагона поезда с рельсов.

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