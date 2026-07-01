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Совбезы России и Ирана поддерживали контакты во время конфликта на Ближнем Востоке

Совет безопасности России и Высший совет национальной безопасности Ирана не прекращали контакты в самые кризисные моменты конфликта на Ближнем Востоке, сообщил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Совет безопасности России и Высший совет национальной безопасности Ирана не прекращали контакты в самые кризисные моменты конфликта на Ближнем Востоке, сообщил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«Безусловно, мы поддерживаем такие контакты, всегда их поддерживали самым плотным образом. Между советами безопасности Ирана и России налажен тесный контакт, который не прекращался даже в самые кризисные моменты после агрессии США и Израиля в отношении этой страны», — сказал господин Венедиктов ТАСС.

Как добавил Александр Венедиктов, Россия рассчитывает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном приведет к подписанию документа об окончательном урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп в конце мая заявлял, что власти России, Турции и Китая по его просьбе не вмешивались в военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В июне Reuters со ссылкой на источники писало, что Тегеран должен попросить у Москвы поддержки, не уточнив, о чем именно идет речь. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва «предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу».

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