Совбезы России и Ирана поддерживали контакты во время конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в конце мая заявлял, что власти России, Турции и Китая по его просьбе не вмешивались в военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В июне Reuters со ссылкой на источники писало, что Тегеран должен попросить у Москвы поддержки, не уточнив, о чем именно идет речь. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва «предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу».