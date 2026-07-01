Вероятный преемник Стармера отказался от приема в честь 250-летия США

Вероятный будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм отказался посещать торжественный прием в Лондоне, организованный по случаю 250-летия независимости США. Как сообщает Politico, мероприятие пройдет в американском посольстве при участии британских министров, военного руководства, дипломатов и представителей крупнейших политических партий страны.
Представитель Бернхэма пояснил, что политик не сможет присутствовать на празднике из-за несовпадения графиков. При этом прием считается одним из наиболее заметных дипломатических событий года, а среди гостей ожидаются тысячи приглашенных. Торжество состоится в Уинфилд-хаусе — официальной резиденции американского посла в Риджентс-парке.
По данным источников, в этом году число приглашений оказалось заметно меньше, чем в прошлые годы. Главным музыкальным гостем вечера станет исполнитель кантри Тим Макгро, а завершится праздник масштабным фейерверком. Для его проведения организаторам пришлось заранее согласовать запуск салюта с городскими властями после жалоб, связанных с воздействием прошлых шоу на животных в Лондонском зоопарке.
Ранее сообщалось, что Бернэм не намерен постоянно проживать в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в случае прихода к власти.