Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вероятный преемник Стармера отказался от приема в честь 250-летия США

Вероятный следующий премьер Великобритании отклонил приглашение на празднование 250-летия США.

Источник: Аргументы и факты

Вероятный будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм отказался посещать торжественный прием в Лондоне, организованный по случаю 250-летия независимости США. Как сообщает Politico, мероприятие пройдет в американском посольстве при участии британских министров, военного руководства, дипломатов и представителей крупнейших политических партий страны.

Представитель Бернхэма пояснил, что политик не сможет присутствовать на празднике из-за несовпадения графиков. При этом прием считается одним из наиболее заметных дипломатических событий года, а среди гостей ожидаются тысячи приглашенных. Торжество состоится в Уинфилд-хаусе — официальной резиденции американского посла в Риджентс-парке.

По данным источников, в этом году число приглашений оказалось заметно меньше, чем в прошлые годы. Главным музыкальным гостем вечера станет исполнитель кантри Тим Макгро, а завершится праздник масштабным фейерверком. Для его проведения организаторам пришлось заранее согласовать запуск салюта с городскими властями после жалоб, связанных с воздействием прошлых шоу на животных в Лондонском зоопарке.

Ранее сообщалось, что Бернэм не намерен постоянно проживать в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в случае прихода к власти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше