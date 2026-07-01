Вероятный преемник Стармера отказался от приема в честь 250-летия США

По данным источников, в этом году число приглашений оказалось заметно меньше, чем в прошлые годы. Главным музыкальным гостем вечера станет исполнитель кантри Тим Макгро, а завершится праздник масштабным фейерверком. Для его проведения организаторам пришлось заранее согласовать запуск салюта с городскими властями после жалоб, связанных с воздействием прошлых шоу на животных в Лондонском зоопарке.