На Западе отреагировали на слова Путина о сильной России

Слова президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранения статуса России как сильной державы в качестве условия её выживания продемонстрировали несостоятельность политики западных стран, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель.
«Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянён морализаторством и страдает манией величия», — сказал экс-депутат, которого цитирует издание Die Weltwoche.
Эксперт признал, что для России вопрос о её статусе имеет жизненно важное значение в отличие от Запада. При этом Кеппель обратил внимание, что западные государства «максимально подняли ставки».
По его словам, проводя такую политику, Запад втянул себя в конфронтацию, к которой оказался не готов.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать её развитие. Он подчеркнул, в стране достаточно сил, средств и политической воли. Глава государства добавил, что нынешнее время является судьбоносным для РФ.