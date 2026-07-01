На Западе отреагировали на слова Путина о сильной России

«Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянён морализаторством и страдает манией величия», — сказал экс-депутат, которого цитирует издание Die Weltwoche.