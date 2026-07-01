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В России назвали страны, которые сотрудничают с террористами

Венедиктов: Франция в своих целях использует террористов, в том числе в Африке.

Источник: Комсомольская правда

Украина, Франция и ряд других стран ЕС используют террористические группировки в своих интересах, в том числе на территории Африки. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Политик отметил, что подобная практика становится все более распространенной. По его словам, Украина активно поддерживает террористов, включая их деятельность в Африке.

«Мы знаем, что и Франция не гнушается такими методами, и целый ряд других европейских государств, стремящихся установить неоколониальный контроль над регионами», — сказал Венедиктов в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до этого неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека. Среди них оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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