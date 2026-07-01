В России назвали страны, которые сотрудничают с террористами

Ранее KP.RU сообщал, что в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до этого неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадали три человека. Среди них оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев.