Ученые нашли признаки демографической катастрофы 700−800 лет назад

НОВОСИБИРСК, 1 июл — РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) с коллегами из других научных центров России обнаружили в почвах Западной Сибири признаки произошедшей около 700−800 лет назад демографической катастрофы, которую могла вызвать эпидемия чумы, сообщили РИА Новости в НГУ.
Ученые исследовали остатки пожарищ в почвах Западно-Сибирских болот в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили закономерность распределения в них углей от древних пожаров. Количество углей в почвах позволило смоделировать хронологию событий в последние тысячи лет и проследить активность человека на этих территориях.
«Мы смогли подтвердить неравномерность появления углей в почвах. Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьезных климатических событий, происходивших на Земле. Показательно, что частота возникновения углей падала после засушливого климатического события 4,2 тысячи лет назад, минойского извержения и катастрофы бронзового века, а также после климатического минимума раннего Средневековья», — рассказал доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов.
Ученые отмечают, что связь между частотой появления углей в почвах и резкими изменениями климата указывает на наличие антропогенного фактора — активности людей, чья деятельность во все времена вызывала пожары. По его словам, все глобальные катастрофы древности не прекращали появление углей в почвах Западной Сибири, а лишь снижали интенсивность этого процесса на пару сотен лет.
«Однако после XII века число углей, попадающих в почву Западной Сибири, внезапно сократилось до минимума и не восстанавливалось долгие годы. Так простые угли из болота оказались невольными маркерами катастрофы, случившейся 7−8 веков назад и радикально сократившей популяцию людей, жившую в Сибири», — сообщили в вузе.
Ученые нашли и наиболее вероятную причину столь резкого сокращения численности людей на огромных площадях. Они считают, что демографическая катастрофа последовала за монгольским нашествием в XIII веке, однако сами кочевники не смогли бы уничтожить живших в лесах людей.
«Наиболее вероятной причиной обнаруженного спада активности, возможно, стала пандемия черной смерти, распространившаяся по всей Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Именно черная смерть унесла жизни половины всего населения Европы. А монголы лишь создали условия для стремительного распространения эпидемии в Евразии. Поэтому угли болот могут свидетельствовать о массовом вымирании населения Сибири, вызванного чумой», — пояснил Меньшанов.