Ученые нашли признаки демографической катастрофы 700−800 лет назад

Ученые отмечают, что связь между частотой появления углей в почвах и резкими изменениями климата указывает на наличие антропогенного фактора — активности людей, чья деятельность во все времена вызывала пожары. По его словам, все глобальные катастрофы древности не прекращали появление углей в почвах Западной Сибири, а лишь снижали интенсивность этого процесса на пару сотен лет.