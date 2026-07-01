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Две трети украинцев хотят мирных переговоров с РФ — опрос Gallup

Согласно исследованию компании Gallup, 66% украинцев высказались за как можно более быстрое начало переговорного процесса с Россией по урегулированию конфликта.

Согласно исследованию компании Gallup, 66% украинцев высказались за как можно более быстрое начало переговорного процесса с Россией по урегулированию конфликта. Противоположной позиции придерживаются менее четверти опрошенных, еще 11% респондентов не смогли определиться с ответом.

Агентство не уточняет точные даты проведения опроса, количество участников и статистическую погрешность, однако опубликованные данные демонстрируют значительный общественный запрос на дипломатическое решение кризиса.

В Кремле и МИД России не раз подчеркивали готовность к поиску переговорного выхода из ситуации, акцентируя необходимость учитывать договоренности, которых достигли лидеры РФ и США на саммите на Аляске, включая вопросы устранения первопричин конфликта. Москва последовательно призывает к равноправному диалогу, однако на Западе, по мнению российской стороны, не всегда готовы к конструктивным шагам.

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