В Кремле и МИД России не раз подчеркивали готовность к поиску переговорного выхода из ситуации, акцентируя необходимость учитывать договоренности, которых достигли лидеры РФ и США на саммите на Аляске, включая вопросы устранения первопричин конфликта. Москва последовательно призывает к равноправному диалогу, однако на Западе, по мнению российской стороны, не всегда готовы к конструктивным шагам.