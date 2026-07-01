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«Ак Барс» увеличивает выпуск гражданской продукции, заявил глава корпорации

Мистахов: доля гражданской продукции «Ак Барса» растет на 5−7% в год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Доля гражданской продукции судостроительной корпорации «Ак Барс» каждый год увеличивается на 5−7%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году.

«Мы максимально выполняем указание верховного главнокомандующего: увеличиваем долю гражданской продукции внутри корпорации ежегодно на 5−7 процентов. Это очень хороший темп», — сказал Мистахов.

При этом он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» является одним из крупнейших российских судостроительных холдингов, объединяет судостроительные и судоремонтные заводы в разных регионах страны. Предприятия корпорации строят как военные корабли, так и гражданские суда различного назначения.