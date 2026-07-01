Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил о чрезвычайной опасности из-за жары

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 38,9°C. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44−45°C. Мэр распорядился ввести «беспрецедентный, исторический план действий в условиях чрезвычайной ситуации из-за жары».

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 38,9°C. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44−45°C. Мэр распорядился ввести «беспрецедентный, исторический план действий в условиях чрезвычайной ситуации из-за жары».

Как сообщает The New York Times, господин Мамдани объявил об открытии центров охлаждения в библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 20:00, а в пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов.

Зохран Мамдани также подписал указ о защите уязвимых категорий работников. Документ обязывает профильные департаменты изучить возможности усиления защиты труда, пересмотреть правила безопасности на стройках и проанализировать случаи тепловых ударов на производстве.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, уже к среде столбики термометров поднимутся до 36 , а к четвергу в Бронксе ожидается пик до 38,9°C. Ночью температура не опустится ниже 29 .

Подробнее — в материале «Ъ» «Еврожара-2026».

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни нового мэра Нью-Йорка.
Читать дальше