Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил о чрезвычайной опасности из-за жары

Как сообщает The New York Times, господин Мамдани объявил об открытии центров охлаждения в библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 20:00, а в пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов.