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WSJ: в Белом доме заявили, что военные США и Ирана открыли канал связи

В Белом доме утверждают, что американские и иранские военные открыли и используют канал связи, пишет The Wall Street Journal.

В Белом доме утверждают, что американские и иранские военные открыли и используют канал связи, пишет The Wall Street Journal.

«Представитель Белого дома заявил, что канал для урегулирования конфликта открыт и уже используется обеими сторонами», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Тегеран якобы запросил встречу с Вашингтоном.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на этой неделе для переговоров с Ираном.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи при этом заявил, что Тегеран в ближайшие дни не планирует проводить переговоры с американской делегацией в Дохе.

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