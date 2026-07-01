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В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море

Масленников: НАТО старается усилить присутствие на черноморском направлении.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. НАТО старается усилить присутствие в черноморском регионе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«Нацелена (деятельность. — Прим. ред.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие», — сказал он.

Во вторник в акватории начались учения НАТО Breeze. Они проходят под руководством ВМФ Болгарии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

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