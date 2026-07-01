В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.