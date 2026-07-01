Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 399 человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Число скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 399, подтверждено 1333 случая заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ страны.
«Подтвержденных случаев (заболевания — ред.) — 1333. Скончавшихся — 399… Летальность — 29,7%», — говорится в отчете ведомства с данными по состоянию на 29 июня.
В министерстве добавили, что 189 человек вылечились.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.