Рютте назвал число вылетов ВВС США с баз в Европе при операции против Ирана

«Если взглянуть на общую картину, то видно, что страны Европы выполняют свои обещания. Это привело к тому, что 4 тысячи, может даже вплоть до 5 тысяч американских вылетов были осуществлены из европейских аэропортов в поддержку операции “Эпическая ярость”», — сказал он в интервью газете Financial Times.