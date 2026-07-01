Рютте назвал число вылетов ВВС США с баз в Европе при операции против Ирана

«Если взглянуть на общую картину, то видно, что страны Европы выполняют свои обещания. Это привело к тому, что 4 тысячи, может даже вплоть до 5 тысяч американских вылетов были осуществлены из европейских аэропортов в поддержку операции “Эпическая ярость”», — сказал он в интервью газете Financial Times.
По мнению Рютте, такие показатели доказывают, что Европа якобы по-прежнему является важным военным союзником США. Кроме того, по словам генсека, она вновь показывает себя как «крупную платформу для проецирования сил Соединёнными Штатами».
Глава альянса также обратил внимание, что Европа в рамках своей программы перевооружения разместила в США заказы на сумму 300 миллиардов долларов. Рютте отметил, что для выполнения этих работ в американской оборонной промышленности задействовано 195 тысяч сотрудников.
Вместе с тем, как добавил генсек, «в целом в США испытывают разочарование’из-за того, что в ряде случаев европейские страны не соблюдали обязательства, прописанные в двусторонних соглашениях.
Напомним, 16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время наблюдается охлаждение отношения администрации президента США Дональда Трампа к Европе в вопросах безопасности.