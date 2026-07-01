Reuters: США направили в Венесуэлу 900 военных для помощи после землетрясения

«Вооружённые силы США сосредоточили значительные силы в Венесуэле и вокруг неё для поддержки операций по оказанию помощи: более 900 военнослужащих находятся внутри страны и ещё около 800 — в карибских центрах Пуэрто-Рико и Кюрасао», — говорится в материале.