Reuters: США направили в Венесуэлу 900 военных для помощи после землетрясения

«Вооружённые силы США сосредоточили значительные силы в Венесуэле и вокруг неё для поддержки операций по оказанию помощи: более 900 военнослужащих находятся внутри страны и ещё около 800 — в карибских центрах Пуэрто-Рико и Кюрасао», — говорится в материале.
По словам генерала, американские войска участвовали в поисково-спасательных операциях, помогли восстановить работу аэропорта и мобилизовали военно-воздушные и военно-морские силы, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи.
Кроме того, США задействовали четыре — пять разведывательных БПЛА MQ-9 Reaper для сбора информации и формирования более полной картины о сложившейся ситуации с землетрясением.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес поговорил с жителями Ла-Гуайры — одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения городов страны. По их словам, целые семьи остаются под завалами.
По последним данным, погибли 1943 человек, спасены более 6400.