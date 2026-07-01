РИА Новости: ВС России уничтожили переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ

Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении выявили и уничтожили украинских диверсантов, переодетых в российскую форму.
Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки Иван Сильнягин.
По его словам, по радиосвязи российские бойцы получили данные о приближении к их позициям ДРГ ВСУ в составе из четырёх человек. Военный сообщил, что все подразделения были предупреждены и приведены в готовность, а самих диверсантов ликвидировали за 40 минут на подступах к позициям ВС России.
«Диверсанты были полностью всем обмундированы российской формой», — цитирует бойца агентство.
Ранее разведчик группировки «Центр» ВС России с позывным Гиза рассказал РИА Новости об уничтожении диверсионной группы ВСУ в районе освобождённого Красноармейска в ДНР.