РИА Новости: ВС России уничтожили переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ

По его словам, по радиосвязи российские бойцы получили данные о приближении к их позициям ДРГ ВСУ в составе из четырёх человек. Военный сообщил, что все подразделения были предупреждены и приведены в готовность, а самих диверсантов ликвидировали за 40 минут на подступах к позициям ВС России.