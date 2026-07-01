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Кравцов: в 2026 году в школах начнётся поэтапное введение нового предмета ДНКР

В 2026 году в российских школах начнётся поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России».

В 2026 году в российских школах начнётся поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России».

Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнётся поэтапное введение предмета “Духовно-нравственная культура России”, по этому предмету также готовим учебники», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам министра, новый предмет будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов) и с 2027/28 учебного года в шестых и седьмых классах (по 34 часа).

Ранее Кравцов рассказал, что в российских школах с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект».

Также стало известно, что в 2027 году в России в школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов.