Кравцов: в 2026 году в школах начнётся поэтапное введение нового предмета ДНКР

В 2026 году в российских школах начнётся поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России».
Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«В новом учебном году начнётся поэтапное введение предмета “Духовно-нравственная культура России”, по этому предмету также готовим учебники», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам министра, новый предмет будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов) и с 2027/28 учебного года в шестых и седьмых классах (по 34 часа).
Ранее Кравцов рассказал, что в российских школах с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект».
Также стало известно, что в 2027 году в России в школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов.