В Финляндии вступили в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение ЯО

В Финляндии вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся обращения с ядерным оружием. Поправки затронули закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, отменив ранее действовавшие ограничения на ввоз и хранение такого вооружения.
Документы были утверждены президентом страны Александром Стуббом в конце июня. Согласно новым нормам, на территории Финляндии теперь допускаются ввоз, производство, использование и хранение ядерного оружия.
При этом финские власти ранее подчеркивали, что страна не планирует становиться ядерной державой и не собирается размещать подобное вооружение в мирное время. В Хельсинки также заявляли о сохранении приверженности международным обязательствам в сфере нераспространения ядерного оружия.
Ранее Вооруженные силы России провели учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях мирной агрессии.