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В Финляндии вступили в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение ЯО

Законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступили в силу в Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся обращения с ядерным оружием. Поправки затронули закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, отменив ранее действовавшие ограничения на ввоз и хранение такого вооружения.

Документы были утверждены президентом страны Александром Стуббом в конце июня. Согласно новым нормам, на территории Финляндии теперь допускаются ввоз, производство, использование и хранение ядерного оружия.

При этом финские власти ранее подчеркивали, что страна не планирует становиться ядерной державой и не собирается размещать подобное вооружение в мирное время. В Хельсинки также заявляли о сохранении приверженности международным обязательствам в сфере нераспространения ядерного оружия.

Ранее Вооруженные силы России провели учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях мирной агрессии.