КНДР готова непрерывно развивать дружбу и сотрудничество с Китаем

«Я готов вместе с вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий — и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — указано в тексте телеграммы (цитата по ЦТАК).