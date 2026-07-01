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КНДР готова непрерывно развивать дружбу и сотрудничество с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности развивать дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом он написал в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности развивать дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом он написал в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая.

«Я готов вместе с вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий — и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — указано в тексте телеграммы (цитата по ЦТАК).

Ким Чен Ын также назвал свою встречу с Си Цзиньпином в Пхеньяне в июне историческим моментом, подтвердившим незыблемую волю к укреплению дружбы, доверия, а также желание вести социалистическое строительство в обеих странах.

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