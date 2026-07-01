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Косачев: Евросоюз нельзя пускать за стол переговоров по Украине

По мнению зампреда Совета Федерации, ЕС будет «играть» на стороне киевского режима.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Европейский союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет «играть» на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Роль Европейского союза [в контексте урегулирования конфликта на Украине] ничтожна, ее не существует, потому что Европейский союз — сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. И с какой стати мы будем играть в такие игры? Я лично категорически против того, чтобы Европейский союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине», — сказал парламентарий.

При этом, по словам Косачева, диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но он не должен носить в том числе характер «формального переговорного процесса».

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