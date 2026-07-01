Косачев: Евросоюз нельзя пускать за стол переговоров по Украине

«Роль Европейского союза [в контексте урегулирования конфликта на Украине] ничтожна, ее не существует, потому что Европейский союз — сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. И с какой стати мы будем играть в такие игры? Я лично категорически против того, чтобы Европейский союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине», — сказал парламентарий.