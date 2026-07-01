Губернатор провел встречу с новым главой регионального УФАС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22 июня УФАС по Красноярскому краю возглавила Марина Дударева.
Накануне с ней провел встречу губернатор Михаил Котюков.
Ранее Марина Дударева занимала должность заместителя руководителя управления и временно исполняла обязанности главы ведомства.
Глава региона поздравил Марину Дудареву с назначением и отметил, что её опыт — путь от рядового сотрудника до руководителя — служит надёжным фундаментом для новой должности. «Вы глубоко погружены в региональную специфику и знаете ситуацию изнутри», — подчеркнул Котюков, пожелав ей успехов.
Во встрече также участвовали заместитель руководителя ФАС России Антон Тесленко и главный федеральный инспектор по краю Сергей Блинов.
Марина Дударева отметила, что между ведомством и краевыми органами власти выстроена эффективная работа. «Мы проводим регулярные встречи и совместно вырабатываем подходы к решению задач. Мы всегда открыты к диалогу», — сказала руководитель УФАС по Красноярскому краю.
Михаил Котюков высоко оценил профилактический подход в работе УФАС. «Предупредить нарушения намного эффективнее, чем потом их разбирать», — подчеркнул губернатор.
Стороны также обсудили совместную работу при тарифном регулировании и ситуацию на топливном рынке.
Заместитель руководителя ФАС России Антон Тесленко выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие ведомства с региональными властями продолжится.
Отметим, что Марина Дударева работает в УФАС по Красноярскому краю с 2010 года. Она имеет ведомственные награды, включая медали «За защиту конкуренции» и «За отличие в службе», а также почётные знаки «За заслуги в развитии конкуренции в России» и «За заслуги в сфере контроля закупок».