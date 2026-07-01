Губернатор провел встречу с новым главой регионального УФАС

Отметим, что Марина Дударева работает в УФАС по Красноярскому краю с 2010 года. Она имеет ведомственные награды, включая медали «За защиту конкуренции» и «За отличие в службе», а также почётные знаки «За заслуги в развитии конкуренции в России» и «За заслуги в сфере контроля закупок».