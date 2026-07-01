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В Иране заявили о готовности к возобновлению боевых действий

1 июля спикер парламента Ирана и глава переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф в эфире государственного телевидения (IRIB) заявил о готовности Тегерана к возобновлению боевых действий, несмотря на переговоры с США.

Источник: Новости Mail

Как сообщает иранский гостелеканал, Галибаф отметил, что страна одновременно участвует в диалоге, но в случае отказа другой стороны от выполнения достигнутых договоренностей готова к войне, что подтверждается конкретными действиями.

По словам Галибафа, Иран в настоящее время добивается обеспечения реализации отдельных положений меморандума. Если эти положения не будут исполняться, Тегеран не намерен переходить к следующему этапу переговоров.

28 июня военно-воздушные и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. Как уточняется, это стало ответом на действия США, которые ранее атаковали связанные с Ираном объекты в районе Ормузского пролива.

Кроме того, 28 июня член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли сообщил, что Тегеран отменил запланированные на воскресенье технические переговоры с Вашингтоном. Причиной назван обмен ударами между иранскими силами и американскими военными в Ормузском проливе.

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