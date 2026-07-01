В Иране заявили о готовности к возобновлению боевых действий

Как сообщает иранский гостелеканал, Галибаф отметил, что страна одновременно участвует в диалоге, но в случае отказа другой стороны от выполнения достигнутых договоренностей готова к войне, что подтверждается конкретными действиями.
По словам Галибафа, Иран в настоящее время добивается обеспечения реализации отдельных положений меморандума. Если эти положения не будут исполняться, Тегеран не намерен переходить к следующему этапу переговоров.
28 июня военно-воздушные и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. Как уточняется, это стало ответом на действия США, которые ранее атаковали связанные с Ираном объекты в районе Ормузского пролива.
Кроме того, 28 июня член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли сообщил, что Тегеран отменил запланированные на воскресенье технические переговоры с Вашингтоном. Причиной назван обмен ударами между иранскими силами и американскими военными в Ормузском проливе.