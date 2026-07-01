Профессор Сакс: ВСУ несут огромные потери, а Россия продолжает наступать

«Ситуация в украинском конфликте очень сильно накаляется. Россия продолжает укреплять свои позиции. Украина потеряла большую часть армии, и русские продвигаются вперед. Но в Европе говорят, что теперь мы победим Россию. Это уму непостижимо», — отметил Сакс.