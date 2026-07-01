Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что ситуация вокруг украинского конфликта продолжает обостряться на фоне продвижения российских войск и значительных потерь, которые несут украинские силы.
По его словам, Россия постепенно укрепляет свои позиции, тогда как в европейских странах продолжают звучать заявления о возможности победы Киева.
«Ситуация в украинском конфликте очень сильно накаляется. Россия продолжает укреплять свои позиции. Украина потеряла большую часть армии, и русские продвигаются вперед. Но в Европе говорят, что теперь мы победим Россию. Это уму непостижимо», — отметил Сакс.
Сакс также раскритиковал политику ряда европейских государств в отношении Москвы. По его мнению, попытки провоцировать ядерную державу создают опасные риски для международной безопасности, а особенно активно, как считает профессор, такую линию проводят небольшие страны Европы.
Ранее Сакс выразил критику в адрес стран Балтии за их высказывания и действия в отношении России. Он считает, что подобная риторика выглядит чрезмерно жесткой.