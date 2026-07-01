Сенатор Голов: малые города в России полностью не исчезнут

По его мнению, полное исчезновение малых городов выглядит как утопический сценарий, в том числе потому, что есть те, кто живёт там из поколения в поколение и ценит историю. Голов также высказал предположение, что все полностью всё равно не переедут из малых городов в более крупные населённые пункты.