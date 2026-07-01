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Сенатор Голов: малые города в России полностью не исчезнут

Малые города в России полностью не исчезнут, считает член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

Малые города в России полностью не исчезнут, считает член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

По его мнению, полное исчезновение малых городов выглядит как утопический сценарий, в том числе потому, что есть те, кто живёт там из поколения в поколение и ценит историю. Голов также высказал предположение, что все полностью всё равно не переедут из малых городов в более крупные населённые пункты.

«Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. Потому что площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут (только. — RT) агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно», — сказал сенатор ТАСС.

Ранее АЦ ВЦИОМ сообщил, что в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отток населения с огромных территорий страны стратегической угрозой для её безопасности.

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