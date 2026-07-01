Три человека погибли при пожаре в Челябинске

В Челябинске в результате пожара в садовом доме погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло в СНТ «Дружба».
«В результате пожара погибли три человека, все взрослые», — говорится в сообщении.
В ликвидации происшествия задействовали 22 человека и шесть единиц техники.
Ранее в подмосковном Одинцово при пожаре погибли два человека.
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