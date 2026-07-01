Власти Красноярского края утвердили Демографический стандарт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заседании регионального Правительства утвержден Демографический стандарт Красноярского края.
Документ систематизирует демографическую политику, устанавливая единую систему целей и приоритетов для краевых исполнительных органов, местного самоуправления, предприятий и некоммерческих организаций региона.
Ключевые цели Демографического стандарта — создание стимулов для рождения и воспитания детей, поддержка семьи на всех этапах, а также укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Всё это будет способствовать демографическому развитию Красноярского края.
Документ вводит единые критерии семейноцентричности, в том числе:
— наличие семейно-ориентированной инфраструктуры (знаковая информация, зоны отдыха детей, колясочные, санитарно-бытовое и сервисное обустройство),
— доступность услуг и сервисов для семей с детьми,
— наличие социальной и материальной поддержки семей (включая льготы, выплаты и компенсации),
— семейно-ориентированные трудовые и образовательные условия — для работодателей и учебных заведений,
— культурно-досуговая сфера для семей с детьми,
— семейно-ориентированная нормативная база, прошедшая оценку — регулирующего воздействия с применением демографической экспертизы, с учётом реальных интересов семей с детьми.
Заместитель председателя Правительства Красноярского края Алена Миронова отметила, что значимой частью Демографического стандарта стал план по внедрению принципов семейноцентричности. Он составлен, в том числе с учётом научного отбора мероприятий с наибольшими демографическими эффектами. Так, планируется разработать новые образовательные программы для студентов по теме семейной политики, обмениваться практиками с другими регионами, ежегодно проводить большой демографический форум.
Кроме того, в ближайших планах появление Корпоративного демографического стандарта Красноярского края, который позволит шире вовлекать предприятия в поддержку семей (через корпоративные программы).
«Появление Демографического стандарта — это итог большой работы с участием практически всех краевых министерств и ведомств. Теперь главное — так же сообща, приступить к его реализации с формированием новой логики управления, когда каждое решение, от градостроительства до бюджетного планирования — оценивается через призму благополучия семьи», — подытожил председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев.