WSJ: Трамп не против затяжных переговоров с Тегераном

Президент США Дональд Трамп не считает критичной возможную задержку переговоров с Ираном по ядерной сделке, пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, глава Белого дома допустил, что консультации могут продолжиться и после установленного ранее срока, который истекает в августе.
Журналисты также утверждают, что в последние дни Трамп провел несколько совещаний с руководством Пентагона и военными, где обсуждалась вероятность возобновления масштабных боевых действий против Ирана. Однако американский лидер пришел к выводу, что новый виток эскалации способен сорвать дипломатические усилия и осложнить попытки добиться ограничений иранской ядерной программы. При этом окончательное решение по дальнейшим действиям пока не принято.
На фоне попыток снизить напряженность Вашингтон, по информации СМИ, начал выстраивать прямой канал связи между Центральным командованием США и Корпусом стражей исламской революции. Часть американских чиновников рассматривает это как признак постепенного улучшения контактов между странами, тогда как другие подчеркивают, что инициатива пока находится лишь на начальной стадии реализации.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.