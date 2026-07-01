WSJ: Трамп не против затяжных переговоров с Тегераном

Журналисты также утверждают, что в последние дни Трамп провел несколько совещаний с руководством Пентагона и военными, где обсуждалась вероятность возобновления масштабных боевых действий против Ирана. Однако американский лидер пришел к выводу, что новый виток эскалации способен сорвать дипломатические усилия и осложнить попытки добиться ограничений иранской ядерной программы. При этом окончательное решение по дальнейшим действиям пока не принято.