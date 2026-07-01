CNBC: доходы Трампа от криптовалюты в 2025 году превысили $500 млн

Доходы президента США Дональда Трампа от криптовалюты в 2025 году превысили $500 млн, сообщает CNBC.
Отмечается, что Управление по правительственной этике США опубликовало финансовый отчёт американского лидера за 2025 год на 927 страницах.
«Отчёт показывает, что доходы Трампа, связанные с криптовалютами, включали около $515 млн от продажи токенов, выпущенных компанией World Liberty Financial, и $65 млн от продажи акций холдинговой компании WLF», — говорится в материале.
В октябре 2025 года в Forbes писали, что Трамп владеет значительным пакетом биткоинов на сумму около $870 млн, что делает его одним из крупнейших держателей данной криптовалюты в мире.