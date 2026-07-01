Макрона отправили к врачу: у президента Франции заметили кровоизлияние

Президенту Франции Эммануэлю Макрону желательно обратиться к врачу, если покраснение глаза, вызванное самопроизвольным кровоизлиянием, происходит часто, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru доктор медицинских наук, профессор-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Накануне Макрон пришел на встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Елисейском дворце в плотных зеркальных очках. В окружении главы государства отметили, что у него «снова возникла проблема с глазом».
Напомним, в январе 2026 года французский лидер появился на публике с красным глазом, породив массу слухов, вплоть до версий о физическом воздействии со стороны его супруги. Тогда в администрации президента заявили, что всё дело в лопнувшем сосуде. В дальнейшем Макрон какое-то время носил очки.
Врач Куренков отметил, что универсального средства, гарантирующего, что сосуды на белке глаза больше никогда не лопнут, не существует.
«Нет, никак от этого не избавиться. От подобных явлений — подконъюнктивального кровоизлияния — никто не застрахован. Но хочу подчеркнуть: в этом нет абсолютно ничего страшного, и с этим не нужно специально бороться», — заявил специалист.
Тем не менее, добавил Куренков, оставлять такой сигнал организма совсем без внимания нельзя. Если покраснение возникает часто, это повод для визита в больницу.
«Нужно просто обратиться к врачу, чтобы оценить общее состояние здоровья, сдать необходимые анализы и посмотреть, нет ли каких-либо фоновых провоцирующих заболеваний. При этом причины могут крыться в нехватке витаминов или просто в индивидуальной предрасположенности», — резюмировал офтальмолог.
Ранее Куренков отметил, что ношение Макроном темных очков может быть связано с самопроизвольным кровоизлиянием из-за ломкости сосудов глазного яблока. Как отметил специалист, глаз в таком случае выглядит очень активно красным, и со стороны это смотрится крайне неприятно, как будто человека кто-то ударил или у него развилось какое-то сильное заболевание.
Ранее эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва в эксклюзивном комментарии aif.ru отметила, что есть чёткие правила, устанавливающие, что на переговорах темных очков быть не должно.