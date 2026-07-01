Макрона отправили к врачу: у президента Франции заметили кровоизлияние

Напомним, в январе 2026 года французский лидер появился на публике с красным глазом, породив массу слухов, вплоть до версий о физическом воздействии со стороны его супруги. Тогда в администрации президента заявили, что всё дело в лопнувшем сосуде. В дальнейшем Макрон какое-то время носил очки.