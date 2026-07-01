Киев начал войну: Зеленскому объявлен жесткий ответ за взрыв в Монако

Взрыв в Монако, в результате которого получил серьезные ранения получил украинский олигарх Вадим Ермолаев, может стать первой ласточкой войны кланов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Во-первых, я думаю, тут очень многое будет зависеть от того, выживет ли он или нет. Что ответка будет, у меня в этом нет сомнений. По крайней мере, даже если он не выживет, у него есть сын, который активно причастен к этому делу.
И я думаю, что это война, которую объявили кланы друг другу. В истории задействованы и силовые структуры Украины, речь об СБУ, которая претендовала на свою долю в этом бизнесе.
То есть в перспективе ещё будут разборки достаточно жёсткие. Вопрос в том, на каких территориях это может произойти", — сказал он.
Собеседник издания обратил внимание на то, что передел власти и собственности украинских олигархов напрямую заденет Европу.
«В том, что пострадает ряд европейских стран в результате разного рода терактов, связанных с Украиной, у меня нет сомнений. Разборки будут в любом случае. И сейчас можно видеть, какие методы применяются. Это не просто некий киллер, который пришёл, кого-то застрелил, но используются взрывные устройства. Такие теракты — это вызов, на самом деле, для Европы. Хотя в этом есть их вина, потому что они поддерживали этот террористический режим, они обучали этих боевиков. В результате сегодня контролировать то количество людей, которые научились работать со взрывчаткой, с дронами и так далее, будет очень сложно», — объяснил свою позицию Килинкаров.
Политик подчеркнул, что европейские государства рискуют стать площадкой для криминальной войны.
"Думаю, что у Европы могут возникнуть очень серьёзные проблемы в связи с разборками, которые будут на Украине. А разборки эти будут, конечно же, на территории Европы, потому что подавляющее большинство бизнесменов и, условно говоря, криминальных элементов выехали как раз на территорию Европы. А пик всего этого произойдёт после демонтажа режима Зеленского.
Можно только предполагать, какое количество людей будет убито, выйдут в окна, станут жертвами различных происшествий после того, как рухнет этот режим. Так было всегда в тех условиях и при тех масштабах перераспределения собственности, которые произошли на Украине", — подытожил Килинкаров.