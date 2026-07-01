Киев начал войну: Зеленскому объявлен жесткий ответ за взрыв в Монако

«В том, что пострадает ряд европейских стран в результате разного рода терактов, связанных с Украиной, у меня нет сомнений. Разборки будут в любом случае. И сейчас можно видеть, какие методы применяются. Это не просто некий киллер, который пришёл, кого-то застрелил, но используются взрывные устройства. Такие теракты — это вызов, на самом деле, для Европы. Хотя в этом есть их вина, потому что они поддерживали этот террористический режим, они обучали этих боевиков. В результате сегодня контролировать то количество людей, которые научились работать со взрывчаткой, с дронами и так далее, будет очень сложно», — объяснил свою позицию Килинкаров.