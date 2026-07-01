Боец Долган: ВСУ в Богодаровке оборудовали бетонные укрепления

ДОНЕЦК, 1 июля./ТАСС/. Украинские солдаты в Богодаровке в Днепропетровской области оборудовали бетонные укрепления. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.
«Там есть и бетонные блиндажи, есть и просто окопы, накаты из бревен большие. То есть они все равно подготовленные», — рассказал боец.
Военнослужащий подчеркнул, что все укрепления были подготовлены задолго до наступления российских войск на населенный пункт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области.