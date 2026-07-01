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Боец Долган: ВСУ в Богодаровке оборудовали бетонные укрепления

Все подобные сооружения противник подготовил задолго до наступления российских войск, рассказал стрелок 36-й бригады группировки «Восток».

ДОНЕЦК, 1 июля./ТАСС/. Украинские солдаты в Богодаровке в Днепропетровской области оборудовали бетонные укрепления. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.

«Там есть и бетонные блиндажи, есть и просто окопы, накаты из бревен большие. То есть они все равно подготовленные», — рассказал боец.

Военнослужащий подчеркнул, что все укрепления были подготовлены задолго до наступления российских войск на населенный пункт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области.