Специалист Исакова: для двух отпусков подряд требуется разрешение руководителя

«К ним относятся, например, женщины перед уходом в декрет или сразу после него, работники в возрасте до 18 лет, совместители, которые имеют право брать отпуск одновременно с отдыхом на основной работе, а также родители ребёнка-инвалида, многодетные родители трёх и более детей, почётные доноры России, участники боевых действий и работники, пострадавшие при радиационных катастрофах. В этих случаях руководство не имеет права отказать в предоставлении накопленных дней в удобное для льготника время», — заключила аналитик.