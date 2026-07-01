Специалист Исакова: для двух отпусков подряд требуется разрешение руководителя

Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит прямого запрета на объединение отпусков за разные рабочие годы. Если у сотрудника накопились неиспользованные дни отдыха за предыдущие периоды, он имеет полное право присоединить их к своему текущему отпуску и использовать единовременно.
Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.
«Единственным ограничением здесь выступает позиция работодателя, поскольку предоставление отпуска за рамками утверждённого графика требует обязательного обоюдного согласования», — пояснила собеседница RT.
Как отметила эксперт, главным условием для последовательного использования двух отпусков является наличие соответствующей договорённости между работником и руководством компании.
«Если неиспользованные дни за прошлый год не были заранее включены в актуальный график отпусков, который является обязательным документом для обеих сторон, сотруднику необходимо подать заявление на имя генерального директора. При этом стоит помнить о правиле ст. 125 ТК России, которое гласит, что хотя бы одна из частей разделённого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд», — добавила специалист.
Важно отметить, что работодатель обязан предоставлять отпуск ежегодно, а непредоставление отдыха в течение двух лет подряд является грубым нарушением закона, за которое компании грозит административный штраф, подчеркнула Исакова.
Кроме того, она напомнила, что закон выделяет отдельные категории сотрудников, чьи пожелания относительно времени отдыха работодатель обязан удовлетворить независимо от утверждённого графика.
«К ним относятся, например, женщины перед уходом в декрет или сразу после него, работники в возрасте до 18 лет, совместители, которые имеют право брать отпуск одновременно с отдыхом на основной работе, а также родители ребёнка-инвалида, многодетные родители трёх и более детей, почётные доноры России, участники боевых действий и работники, пострадавшие при радиационных катастрофах. В этих случаях руководство не имеет права отказать в предоставлении накопленных дней в удобное для льготника время», — заключила аналитик.
Ранее россиянам напомнили, что отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период.