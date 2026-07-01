Боец Долган: штурмовики «Востока» скрытно подходили к ВСУ в Богодаровке

ДОНЕЦК, 1 июля./ТАСС/. Российские бойцы для зачистки Бгодаровки в Днепропетровской области скрытно подходили к ВСУ и зачищали. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.