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Боец Долган: штурмовики «Востока» скрытно подходили к ВСУ в Богодаровке

За российскими военнослужащими вели охоту дроны украинской армии, сообщил стрелок ВС РФ.

ДОНЕЦК, 1 июля./ТАСС/. Российские бойцы для зачистки Бгодаровки в Днепропетровской области скрытно подходили к ВСУ и зачищали. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.

«Скрытно, потихоньку, аккуратно заходили. Рацию убавляешь, идешь на расстоянии, подходишь к опорнику, закидываешь гранату, зачищаешь», — рассказал боец.

Он добавил, что за штурмовиками вели охоту беспилотники ВСУ, поэтому работать приходилось максимально незаметно.

Таким образом удалось зачистить большую часть опорных пунктов ВСУ в Богодаровке.

29 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области.