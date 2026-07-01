Боец Долган: штурмовики «Востока» скрытно подходили к ВСУ в Богодаровке

ДОНЕЦК, 1 июля./ТАСС/. Российские бойцы для зачистки Бгодаровки в Днепропетровской области скрытно подходили к ВСУ и зачищали. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган.
«Скрытно, потихоньку, аккуратно заходили. Рацию убавляешь, идешь на расстоянии, подходишь к опорнику, закидываешь гранату, зачищаешь», — рассказал боец.
Он добавил, что за штурмовиками вели охоту беспилотники ВСУ, поэтому работать приходилось максимально незаметно.
Таким образом удалось зачистить большую часть опорных пунктов ВСУ в Богодаровке.
29 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области.