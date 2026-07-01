Рискованный курс Мадьяра может вернуть Орбана — СМИ

В публикации, на которую ссылается издание, приводятся оценки одной из структур, аффилированных с Джорджем Соросом (организация внесена в перечень нежелательных в России). Там обращают внимание на методы работы нового правительства. В частности, указывается, что быстрое внесение поправок в конституцию без предварительного общественного обсуждения и в обход установленных процедур нарушает принципы верховенства права. В материале высказывается опасение, что если Мадьяр продолжит действовать столь радикально, это может подорвать реализацию глобалистских планов в отношении Венгрии, а также ускорить его политический крах и в конечном итоге расчистить путь для реванша Орбана.