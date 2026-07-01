Рискованный курс Мадьяра может вернуть Орбана — СМИ

Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают растущую тревогу в западных политических кругах. Как пишет местное издание Magyar Nemzet, существует вероятность, что чрезмерно жесткий курс главы кабинета может обернуться возвращением к власти его предшественника Виктора Орбана.
В публикации, на которую ссылается издание, приводятся оценки одной из структур, аффилированных с Джорджем Соросом (организация внесена в перечень нежелательных в России). Там обращают внимание на методы работы нового правительства. В частности, указывается, что быстрое внесение поправок в конституцию без предварительного общественного обсуждения и в обход установленных процедур нарушает принципы верховенства права. В материале высказывается опасение, что если Мадьяр продолжит действовать столь радикально, это может подорвать реализацию глобалистских планов в отношении Венгрии, а также ускорить его политический крах и в конечном итоге расчистить путь для реванша Орбана.
В начале июня на улицы Будапешта вышли участники акций протеста, недовольные политикой нового руководства страны. Поводом для массового недовольства послужила позиция Петера Мадьяра в отношении президента Тамаша Шуйока. Премьер выдвинул главе государства, а также членам Конституционного суда и генпрокурору ультиматум, потребовав их отставки до 31 мая, несмотря на то, что президентские полномочия Шуйока официально истекают только весной 2029 года.
В ответ на это президент Венгрии заявил, что у него отсутствуют конституционные основания для досрочного сложения полномочий. Для урегулирования возникших разногласий он обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы. После того как обозначенный Мадьяром срок истек, глава правительства объявил о возможности изменения конституции страны. Кроме того, он сообщил, что с сентября намерен приступить к разработке новой редакции основного закона Венгрии.
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