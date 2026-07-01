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Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Самары введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

В аэропорту Самары введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом заявили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона введён режим беспилотной опасности.

Аэропорты Пензы и Саратова также приостановили работу.

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