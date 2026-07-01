Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Самары введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона введён режим беспилотной опасности.
Аэропорты Пензы и Саратова также приостановили работу.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше