Морпехи «Севера» доставили гуманитарную помощь мирным жителям приграничья

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы 145-го полка группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь мирным жителям приграничных районов на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Очередной выезд был совершен в один из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Местным жителям переданы продуктовые наборы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, включая лекарственные препараты, которые особенно востребованы среди пожилых людей и семей с детьми», — рассказали в министерстве.
Там отметили, что доставка гуманитарной помощи осуществляется с учетом всех мер безопасности: маршруты проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами.
«Гуманитарная миссия 145-го полка морской пехоты — часть системной работы группировки войск “Север” по обеспечению мирного населения в зоне ответственности. Помощь оказывается на регулярной основе всем нуждающимся», — подчеркнули в Минобороны.