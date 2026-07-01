Морпехи «Севера» доставили гуманитарную помощь мирным жителям приграничья

«Очередной выезд был совершен в один из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Местным жителям переданы продуктовые наборы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, включая лекарственные препараты, которые особенно востребованы среди пожилых людей и семей с детьми», — рассказали в министерстве.