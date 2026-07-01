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Морпехи «Севера» доставили гуманитарную помощь мирным жителям приграничья

В Минобороны РФ заявили, что маршруты проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы 145-го полка группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь мирным жителям приграничных районов на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Очередной выезд был совершен в один из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Местным жителям переданы продуктовые наборы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, включая лекарственные препараты, которые особенно востребованы среди пожилых людей и семей с детьми», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что доставка гуманитарной помощи осуществляется с учетом всех мер безопасности: маршруты проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами.

«Гуманитарная миссия 145-го полка морской пехоты — часть системной работы группировки войск “Север” по обеспечению мирного населения в зоне ответственности. Помощь оказывается на регулярной основе всем нуждающимся», — подчеркнули в Минобороны.