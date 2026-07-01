Бойцы группы «Север» уничтожили терминалы связи Starlink ВСУ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили терминалы связи Starlink ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе ведения воздушной разведки операторы подразделений БПС выявляют места размещения полевых узлов связи, оборудованных терминалами спутниковой системы Starlink. Также вычисляются блиндажи и опорные пункты для личного состава противника. Мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет определить и местонахождение полевых пунктов хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта ВСУ», — говорится в сообщении.
Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, после чего обнаруженные цели поражаются FPV-дронами и ударными беспилотниками самолетного типа, оснащенными осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами.
Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению средств связи, объектов материально-технического обеспечения, складов, блиндажей и других элементов военной инфраструктуры противника, последовательно снижая его боеспособность.