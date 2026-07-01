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FPV-перехватчики «Запада» тараном сбили тяжелые коптеры ВСУ под Красным Лиманом

В Минобороны РФ указали, что расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем Западной группировки воздушным тараном уничтожили несколько украинских коптеров R-18 в районе Красного Лимана ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчетами радиолокационных станций в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ, координаты которых были оперативно переданы расчетам FPV-перехватчиков. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство гексакоптеры ВСУ, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали, что расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности. Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО.

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