Морпехи РФ уничтожили бронемашину, гексакоптер и пехоту ВСУ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бойцы 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили боевую бронемашину (ББМ), гексакоптер и пехоту ВСУ на добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Центр” в круглосуточном режиме ведут охоту на автомобильную и бронированную технику противника. Точечным ударом была уничтожена ББМ, используемая украинскими боевиками для переброски живой силы и боеприпасов на передний край обороны. Также был уничтожен тяжелый дрон с системой сброса боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря действиям морских пехотинцев 61-й гвардейской бригады противник несет значительные потери на добропольском направлении, что способствует успешному продвижению российских штурмовых подразделений.