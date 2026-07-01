Морпехи РФ уничтожили бронемашину, гексакоптер и пехоту ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Центр” в круглосуточном режиме ведут охоту на автомобильную и бронированную технику противника. Точечным ударом была уничтожена ББМ, используемая украинскими боевиками для переброски живой силы и боеприпасов на передний край обороны. Также был уничтожен тяжелый дрон с системой сброса боеприпасов», — говорится в сообщении.