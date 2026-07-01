Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры в Катаре по Ирану

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
«Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные дискуссии с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперёд», — говорится в материале.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада исламской республики со стороны США полностью прекращена.
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