Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры в Катаре по Ирану

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные дискуссии с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперёд», — говорится в материале.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада исламской республики со стороны США полностью прекращена.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше