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Мобильные огневые группы приступили к дежурству по прикрытию объектов ТЭК от БПЛА

В Московском военном округе заявили, что при подготовке особое внимание уделялось полевой фортификации, маскировке техники и эвакуации раненых под огнем.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые мобильные огневые группы завершили цикл подготовки и заступили на боевое дежурство по прикрытию объектов топливно-энергетического комплекса и административных центров от дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО).

«В Московском военном округе завершился очередной цикл боевой подготовки мобильных огневых групп. По завершении подготовки сформированные группы заступили на боевое дежурство по прикрытию объектов топливно-энергетического комплекса и административных центров», — говорится в сообщении.

В МВО уточнили, что мобильные огневые группы в течение нескольких недель совершенствовали навыки защиты стратегических объектов от воздушных угроз. «Программа обучения, разработанная с учетом опыта специальной военной операции, включала огневую, инженерную и медицинскую подготовку, а также тактику противодействия беспилотным летательным аппаратам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе округа уточнили, что во время занятий расчеты отрабатывали стрельбу по быстродвижущимся малоразмерным целям из крупнокалиберных пулеметов и гладкоствольных ружей, учились оперативной смене позиций.

«Группы тренировались обнаруживать дроны визуально и с помощью технических средств, подавлять их радиоэлектронными системами и уничтожать огнем в условиях активных помех. Отрабатывались слаженные действия в составе подразделения — целеуказание, огневое поражение и страховка», — рассказали в МВО.

В пресс-службе добавили, что при подготовке особое внимание уделялось полевой фортификации, маскировке техники и эвакуации раненых под огнем.

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