Балицкий рассказал, когда будет возможен запуск всех блоков ЗАЭС

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
«Все шесть блоков (станции — ред.) сегодня находятся в холодном останове, в таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира», — сказал Балицкий.
Он уточнил, что сейчас на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность, несмотря на все обстрелы территории станции со стороны ВСУ.
Ранее Балицкий заявлял РИА Новости, что киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской АЭС.