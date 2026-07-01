Новое правительство и депутаты, переназначения: что с 1 июля начнет происходить в Казахстане

Изменения, описанные в статье 95 новой Конституции Республики Казахстан
Что начнет происходить с 1 июля:
Полномочия парламента:
Парламент, сформированный в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, прекратит свои полномочия с 1 июля 2026 года.
Выборы в Курултай:
Президент Республики Казахстан объявит выборы в Курултай в течение месяца после вступления Конституции в силу.
Выборы должны быть проведены в течение двух месяцев после объявления.
Назначение ключевых должностных лиц:
Председатель Верховного суда, председатель Национального банка, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, председатель Высшего судебного совета и уполномоченный по правам человека будут назначены в течение двух месяцев после вступления Конституции в силу.
Сохранение полномочий:
Судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов и иные должностные лица, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами Республики Казахстан.
Что произойдет со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва:
Назначение вице-президента:
В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая президент Республики Казахстан назначит вице-президента с согласия Курултая.
Назначение председателя и судей Конституционного суда:
Председатель и судьи Конституционного суда будут назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.
До формирования нового состава Конституционного суда, председатель и судьи, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия.
Назначение председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты:
Председатели и члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.
До формирования новых составов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, их председатели и члены, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия.
Согласно статье 69 новой Конституции:
Правительство Республики Казахстан слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.