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Новое правительство и депутаты, переназначения: что с 1 июля начнет происходить в Казахстане

Сегодня в Казахстане вступила в силу новая Конституция, которая запускает цепочку важных событий: переназначения, объявления выборов депутатов, новое правительство, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Изменения, описанные в статье 95 новой Конституции Республики Казахстан

Что начнет происходить с 1 июля:

  1. Полномочия парламента:

    • Парламент, сформированный в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, прекратит свои полномочия с 1 июля 2026 года.

  2. Выборы в Курултай:

    • Президент Республики Казахстан объявит выборы в Курултай в течение месяца после вступления Конституции в силу.

    • Выборы должны быть проведены в течение двух месяцев после объявления.

  3. Назначение ключевых должностных лиц:

    • Председатель Верховного суда, председатель Национального банка, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, председатель Высшего судебного совета и уполномоченный по правам человека будут назначены в течение двух месяцев после вступления Конституции в силу.

  4. Сохранение полномочий:

    • Судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов и иные должностные лица, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами Республики Казахстан.

Что произойдет со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва:

  1. Назначение вице-президента:

    • В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая президент Республики Казахстан назначит вице-президента с согласия Курултая.

  2. Назначение председателя и судей Конституционного суда:

    • Председатель и судьи Конституционного суда будут назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

    • До формирования нового состава Конституционного суда, председатель и судьи, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия.

  3. Назначение председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты:

    • Председатели и члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

    • До формирования новых составов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, их председатели и члены, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия.

Согласно статье 69 новой Конституции:

  • Правительство Республики Казахстан слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.