Новое правительство и депутаты, переназначения: что с 1 июля начнет происходить в Казахстане

Судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов и иные должностные лица, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами Республики Казахстан.