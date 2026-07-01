В НАТО не кризис, а адаптация: министр Турции оценил угрозы

Гюлер сообщил, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре предполагается активизировать работу над созданием дорожной карты, направленной на усиление так называемой европейской опоры в структуре альянса. При этом он особо указал на важность сохранения трансатлантической связки, а также на то, что механизмы ядерного обмена и участие США в системе расширенного сдерживания остаются критически важными элементами для обеспечения коллективной обороны.