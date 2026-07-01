Суд отказался досрочно возобновить работу ресторана сети «Якитория»

Суд, оценив доводы, напомнил, что допущенные предприятием нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Речь, среди прочего, о том, что на момент осмотра капуста в заведении хранилась в складских помещениях без маркировки, а заготовки для роллов, суши и готовых блюд (рыбных нарезок, мясных нарезок из говядины) имели неполную маркировку, подчеркивается в материалах.