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Число смертей от Эболы в ДР Конго увеличилось до 399

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 1333. Среди них — 399 смертельных исходов. Об этом свидетельствуют свежие правительственные данные, опубликованные конголезским министерством здравоохранения.

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 1333. Среди них — 399 смертельных исходов. Об этом свидетельствуют свежие правительственные данные, опубликованные конголезским министерством здравоохранения.

Как сообщает Reuters, случаи заражения зафиксированы в восточных провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву. Из-за опасений дальнейшего распространения вируса органы здравоохранения отслеживают людей, которые могли контактировать с заболевшими в двух провинциях, ранее не затронутых этой вспышкой.

Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в начале мая. Местные власти поясняют, что стремительный рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, против которого сейчас нет сертифицированных вакцин и лекарств. Ситуация на востоке страны осложняется продолжающимся вооруженным конфликтом.