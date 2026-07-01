Число смертей от Эболы в ДР Конго увеличилось до 399

Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в начале мая. Местные власти поясняют, что стремительный рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, против которого сейчас нет сертифицированных вакцин и лекарств. Ситуация на востоке страны осложняется продолжающимся вооруженным конфликтом.