Израиль готовит удар из космоса: эксперт сказал о лазерной войне с Ираном

Израильские специалисты разрабатывают вооружение, которое даст возможность наносить лазерные удары из космоса, заявил на брифинге министр обороны страны Исраэль Кац. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что подобные установки давно перестали быть фантастикой.
«К настоящему моменту США уже показали лазер мощностью 300 киловатт, который, в том числе, можно применять в космосе. Заявлено, что это лазер для программы “Золотой купол”. Эти пушки, которые были продемонстрированы Питу Хегсету, показали свою пригодность, но потребуют некоторых незначительных изменений, доработок. Соединённые Штаты и Израиль занимаются этим проектом серьёзно», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что сам по себе проект не является новым.
«В Советском Союзе подобное вооружение разрабатывали для борьбы с баллистическими ракетами. От этого проекта в тот момент пришлось отказаться, потому что технологии того времени не позволяли его реализовать. Современные технологии дают возможность создавать подобного рода лазеры создавать как наземные, так и расположенные в космосе». — объяснил он.
По словам Кнутова, у Израиля есть боевой лазер, который уже применяли на Ближнем Востоке против ракет РСЗО.
«Они заявили, что этот боевой лазер показал себя замечательно, и включили в проект “Железный купол”, но через некоторое время появилось сообщение о том, что этот “железный луч” из проекта выводится. Это указывает на то, что не все у них так получилось, как бы они хотели. Но в любом случае, развитие лазерного оружия — это уже реальность. Этим направлением занимается целый ряд стран, в том числе Турция, Индия, Китай.
Израиль, используя свои наработки в вопросах «железного луча», может, конечно, пытаться создать лазерный комплекс, который будет работать непосредственно в космосе для перехвата ракет противника", — сказал эксперт.
При этом Кнутов уточнил, что подобное лазерное вооружение не может противостоять аэробаллистическим ракетам.
"Иран может ответить созданием аэробаллистических ракет.
Если даже ему удастся создать гиперзвуковые баллистические ракеты, то, в принципе, они будут практически недосягаемы как для лазерных лучей в космосе, так и для боевых лазеров, которые находятся на земле", — добавил он.