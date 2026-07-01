Американские власти изменили свой подход к украинскому конфликту и больше не поддерживают идею о необходимости победить РФ, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он привёл слова госсекретаря США Марко Рубио. Политолог отметил, что в начале конфликта Соединённые Штаты, когда в Вашингтоне была другая администрация, выступали с совсем другими заявлениями.
«Рубио не говорит, что мы должны победить Россию. Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав. Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт», — пояснил Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
Профессор отметил, что разрешить кризис можно только через дипломатию, и США теперь придерживаются этой позиции. Кроме того, Миршаймер обратил внимание на успехи России в зоне специальной военной операции.
«Они находятся в движении и уже на пути к установлению контроля над всем Донбассом. Нет никаких доказательств, что Украина способна переломить ситуацию», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад понял, что не может одержать победу над Россией. Он добавил, что Вооружённые силы РФ близки к полному выполнению задач специальной военной операции.