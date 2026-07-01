На Западе заявили о радикальной смене подхода США к конфликту на Украине

«Рубио не говорит, что мы должны победить Россию. Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав. Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт», — пояснил Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.