ВСУ за сутки потеряли 30 блиндажей и укрытий в зоне ответственности «Юга»

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 30 блиндажей и укрытий, 10 беспилотников и 8 роботизированных платформ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, 3 терминала “Старлинк”, 8 робототехнических комплексов, поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника», — сказал офицер.
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